На Супербоуле 2023 выступала уже не одна: Рианна необычно сообщила о второй беременности (фото, видео)

Певица вышла на сцену впервые с 2018 года и сразу с такими приятными новостями

Популярная барбадосская певица Рианна, которая весной 2022 года впервые стала мамой, удивила своих фанов сразу двумя хорошими новостями. Во-первых, она впервые за долгое время выступила вживую, а во-вторых, артистка беременна во второй раз от своего бойфренда репера A$AP Rocky.

В воскресенье, 13 февраля, Рианна выступила в халфтайм-шоу Супербоула 2023, и во время выступления засветила уже достаточно округлившийся животик. Представитель артистки уже подтвердил, что она действительно ждет второго ребенка, пишет The Hollywood Reporter.

Стоит отметить, что певица долго обдумывала предложение о выступлении на Суперкубке 2023, ведь дома ее ждет 9-месячный сын. Однако как раз материнство в конечном итоге и вдохновило ее выступить на большом матче, отметила Рианна после своего взрывного выступления в перерыве между таймами Суперкубка.

Во время своего долгожданного возвращения на сцену Рианна исполнила все свои культовые хиты. Певица спела 13-минутное попурри из своих хитов, и в том числе "We Found Love", "Work" и "Umbrella". Артистка появилась перед зрителями в полностью красном наряде, спускаясь с неба на плавучей платформе.

Также стоит отметить, что Рианна вошла в историю как первая беременная женщина, ставшая хедлайнером шоу Суперкубка в 2023 году.

Полное выступление Рианны на Супербоуле 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2023 года Рианна порадовала своих фанов и впервые за 6 лет презентовала новый хит, который она посвятила звезде "Черной Пантеры", покойному Чедвику Боузману. Более того, трек "Lift Me Up" стал саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".