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На Супербоуле 2023 выступала уже не одна: Рианна необычно сообщила о второй беременности (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рианна Новость обновлена 13 февраля 2023, 09:15
Рианна. Фото instagram.com/badgalriri

Певица вышла на сцену впервые с 2018 года и сразу с такими приятными новостями

Популярная барбадосская певица Рианна, которая весной 2022 года впервые стала мамой, удивила своих фанов сразу двумя хорошими новостями. Во-первых, она впервые за долгое время выступила вживую, а во-вторых, артистка беременна во второй раз от своего бойфренда репера A$AP Rocky.

В воскресенье, 13 февраля, Рианна выступила в халфтайм-шоу Супербоула 2023, и во время выступления засветила уже достаточно округлившийся животик. Представитель артистки уже подтвердил, что она действительно ждет второго ребенка, пишет The Hollywood Reporter.

Рианна на Супербоуле 2023
Рианна на Супербоуле 2023

Стоит отметить, что певица долго обдумывала предложение о выступлении на Суперкубке 2023, ведь дома ее ждет 9-месячный сын. Однако как раз материнство в конечном итоге и вдохновило ее выступить на большом матче, отметила Рианна после своего взрывного выступления в перерыве между таймами Суперкубка.

Во время своего долгожданного возвращения на сцену Рианна исполнила все свои культовые хиты. Певица спела 13-минутное попурри из своих хитов, и в том числе "We Found Love", "Work" и "Umbrella". Артистка появилась перед зрителями в полностью красном наряде, спускаясь с неба на плавучей платформе.

Также стоит отметить, что Рианна вошла в историю как первая беременная женщина, ставшая хедлайнером шоу Суперкубка в 2023 году.

Полное выступление Рианны на Супербоуле 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2023 года Рианна порадовала своих фанов и впервые за 6 лет презентовала новый хит, который она посвятила звезде "Черной Пантеры", покойному Чедвику Боузману. Более того, трек "Lift Me Up" стал саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

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#Беременность #Рианна #Певица