Рианна выпустила первую за 6 лет песню, которую посвятила Чедвику Боузману (видео)

Новая композиция стала саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Пятница, 28 октября 2022 года, стала очень значимым днем для поклонников популярной барбадосской певицы Рианны, которая весной 2022 года впервые стала мамой, ведь артистка впервые за 6 лет презентовала новый хит.

Композиция под названием "Lift Me Up" станет саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда", премьера которого в Украине и мире состоится 10 ноября 2022 года. Премьера песни состоялась на ютуб-канале певицы.

"Подними меня, держи меня, держи меня рядом", — поет суперзвезда в песне, которую она написала в соавторстве с продюсером Людвигом Горанссоном, композитором Темсом и режиссером Marvel Райаном Куглером.

Более того, композиция "Lift Me Up" — это дань памяти звезде "Черной Пантеры", покойному Чедвику Боузману — актер умер в возрасте 43 лет от рака толстой кишки.

Rihanna — Lift Me Up (Audio)

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