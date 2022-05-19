Рианна впервые стала мамой: кто родился у певицы

Имя малыша пока не известно, и его родители не сделали никаких заявлений

Знаменитая певица Рианна, которая еще не так давно щеголяла округлившимся животом, впервые стала мамой. У певицы и ее парня рэпера A$AP Rocky родился сын.

Об этом сообщает издание TMZ.

Согласно данным издания, мальчик родился еще 13-го мая в Лос-Анджелесе. Имя малыша пока не известно, и его родители не сделали никаких заявлений.

Напомним, что Рианна объявила о своей беременности в январе. Она держала пол своего ребенка и дату родов в тайне. В марте она рассказала, что находится в третьем триместре.

Что известно об отношениях Рианны и A$AP Rocky

До встречи с Asap Rocky Рианна была в отношениях с рэпером Крисом Брауном. Пара разошлась из-за избиений исполнителем девушки. Позже Рианна встречалась с Ашером (Usher), игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом, баскетболистом Джей Ар Смитом, Дрейком (по слухам). С января 2017 года певица встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

В 2020 году Рианна начала встречаться с американским рэпером Asap Rocky, который до этого был в отношениях с моделью Кендалл Дженнер, сестрой Ким Кардашьян.