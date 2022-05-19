Ріанна вперше стала мамою: хто народився у співачки

Ім’я малюка поки що не відомо, і його батьки не зробили жодних заяв

Знаменита співачка Ріанна, яка ще недавно хизувалася величезним животом, вперше стала мамою. У співачки та її бойфренда репера A$AP Rocky народився син.

Про це повідомляє видання TMZ.

За даними видання, хлопчик народився ще 13 травня у Лос-Анджелесі. Ім’я малюка поки що не відомо, і його батьки не зробили жодних заяв.

Нагадаємо, що Ріанна оголосила про свою вагітність у січні. Вона тримала стать своєї дитини і дату пологів у таємниці. У березні вона розповіла, що перебуває у третьому триместрі.

Що відомо про стосунки Ріанни та A$AP Rocky

До зустрічі з Asap Rocky Ріанна була у стосунках із репером Крісом Брауном. Пара розійшлася через побиття виконавцем дівчини. Пізніше Ріанна зустрічалася з Ашером (Usher), гравцем Los Angeles Dodger Меттом Кемпом, баскетболістом Джей Ар Смітом, Дрейком (з чуток). З січня 2017 року співачка зустрічалася з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем.

В 2020 Ріанна почала зустрічатися з американським репером Asap Rocky, який до цього був у стосунках з моделлю Кендалл Дженнер, сестрою Кім Кардашьян.