Ріанна випустила першу за 6 років пісню, яку присвятила Чедвіку Боузману (відео)

Нова композиція стала саундтреком до фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди.

П’ятниця, 28 жовтня 2022 року стала дуже значним днем для шанувальників популярної барбадоської співачки Ріанни, яка навесні 2022 року вперше стала мамою, адже артистка вперше за 6 років презентувала новий хіт.

Композиція під назвою "Lift Me Up" стане саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", прем’єра якого в Україні та світі відбудеться 10 листопада 2022 року. Прем’єра пісні відбулася на ютуб-каналі співачки.

"Підніми мене, тримай мене, тримай мене поруч", — співає суперзірка у пісні, яку вона написала у співавторстві з продюсером Людвігом Горанссоном, композитором Темсом та режисером Marvel Райаном Куглером.

Щобільше, композиція "Lift Me Up" — це данина пам’яті зірці "Чорної Пантери", покійному Чедвіку Боузману — актор помер у віці 43 років від раку товстої кишки.

Rihanna — Lift Me Up (Audio)

Раніше "Телеграф" писав, що український артист Антон Wellboy випустив кліп на пісню "Стиль", зйомки якого проходили на пішохідному скляному мосту Кличка за кілька днів до обстрілу Києва.