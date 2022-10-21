Wellboy випустив кліп, знятий на мосту Кличка у Києві за 2 дні до обстрілу (відео)

Ролик вийшов дуже яскравим та позитивним.

Популярний український артист, автор гучного хіта "Гуси" Антон Wellboy випустив ще один хіт, написаний під час війни. Тільки якщо перша пісня була патріотичнішою — "Ворогів на ножі", то нова композиція під — яскрава, позитивна і навіть трохи "терапевтична", щоб кожен, хто її прослухає, зміг трохи розслабитися та відпочити від негативу.

Прем’єра пісні за назвою "Стиль" відбулася 21 жовтня на ютуб-каналі артиста. Варто зазначити, що знімання цієї відеороботи проходила у центрі Києва, на пішохідному скляному місті Кличку, у парку ім. Т. Шевченка та біля червоного корпусу КНУ за кілька днів до масованого обстрілу Києва.

"У цей непростий для України час ми хочемо підтримати кожного українця, підбадьорити та нагадати про те, що життя триває. Треба знаходити у себе сили працювати, любити, співати, танцювати. Робити те, що залежить від нас. Ми, українці, незламний народ. Тож давайте допоможемо один одному не падати духом. Ця війна обов’язково скінчиться нашою перемогою! Слава Україні" — йдеться в описі відео.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Артем Пивоваров знову порадував шанувальників треком. Цього разу у тандемі з Олею Поляковою він випустив ліричну композицію "Тішся" на вірш Лесі Українки.