Wellboy выпустил клип, снятый на мосту Кличко в Киеве за 2 дня до обстрела (видео)

Ролик получился очень красочным и позитивным.

Популярный украинский артист, автор нашумевшего хита "Гуси" Антон Wellboy выпустил еще один хит, написанный во время войны. Только если первая песня была более патриотическая — "Ворогів на ножі", то новая композиция под — яркая, позитивная и даже немного "терапевтическая", чтобы каждый, кто ее прослушает, смог немного расслабиться и отдохнуть от негатива.

Премьера песни под названием "Стиль" состоялась 21 октября на ютуб-канале артиста. Стоит отметить, что съемка этой видеоработы проходила в центре Киева, на пешеходном стеклянном мост Кличко, в парке им. Т. Шевченко и возле красного корпуса КНУ за несколько дней до массированного обстрела Киева.

"В это непростое для Украины время мы хотим поддержать каждого украинца, подбодрить и напомнить о том, что жизнь продолжается. Надо находить у себя силы работать, любить, петь, танцевать. Делать то, что зависит от нас. Мы, украинцы, несгибаемый народ. Давайте поможем друг другу не падать духом. Эта война обязательно кончится нашей победой! Слава Украине!" — говорится в описании видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Артем Пивоваров снова порадовал поклонников треком. На этот раз в тандеме с Олей Поляковой он выпустил лирическую композицию "Тішся" на стихотворение Леси Украинки.