На Супербоулі 2023 виступала вже не одна: Ріанна незвичайно повідомила про другу вагітність (фото, відео)

Співачка вийшла на сцену вперше з 2018 року і одразу з такими приємними новинами

Популярна барбадоська співачка Ріанна, яка навесні 2022 року вперше стала мамою, здивувала своїх фанів одразу двома добрими новинами. По-перше, вона вперше за довгий час виступила наживо, а по-друге, артистка вагітна вдруге від свого бойфренда репера A$AP Rocky.

У неділю, 13 лютого, Ріанна виступила в халфтайм-шоу Супербоула 2023, і під час виступу засвітила животик, що вже досить округлився. Представник артистки вже підтвердив, що вона дійсно чекає на другу дитину, пише The Hollywood Reporter.

Варто зазначити, що співачка довго обмірковувала пропозицію про виступ на Суперкубку 2023, адже вдома на неї чекає 9-місячний син. Проте саме материнство зрештою і надихнуло її виступити на великому матчі, зазначила Ріанна після свого вибухового виступу у перерві між таймами Суперкубку.

Під час свого довгоочікуваного повернення на сцену Ріанна виконала усі свої культові хіти. Співачка заспівала 13-хвилинне попурі зі своїх пісень, у тому числі "We Found Love", "Work" та "Umbrella". Артистка постала перед глядачами у повністю червоному вбранні, спускаючись з неба на плавучій платформі.

Також варто зазначити, що Ріанна увійшла в історію як перша вагітна жінка, яка стала хедлайнером шоу Суперкубку у 2023 році.

Повний виступ Ріанни на Супербоулі 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жовтні 2023 року Ріанна порадувала своїх фанів і вперше за 6 років презентувала новий хіт, який вона присвятила зірці "Чорної Пантери", покійному Чедвіку Боузману. Щобільше, трек "Lift Me Up" став саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".