Вагітна Ріанна вперше виступила на "Оскарі 2023": присвятила номер померлому Чедвіку Боузману (фото, відео)

Співачку вперше номінували на кінопремію за саундтрек до фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди"

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі пролунала щорічна церемонія нагородження "Оскар 2023", під час якого виступила попдіва Ріанна, яка раніше ефектно оголосила про другу вагітність на Супербоулі 2023.

Артистка виконала свій чуттєвий трек Lift me up, який є саундтреком до фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди". Зазначимо, що з цією композицією співачку було вперше номіновано на кінопремію за "Найкращу оригінальну пісню".

Свій чуттєвий виступ, як і саму пісню, Ріанна присвятила зірці першої частини "Чорної пантери" — Чедвіку Боузману, який помер у віці 43 років від раку товстої кишки у 2020 році.

Зазначимо, що за вечір Ріанна змінила кілька розкішних образів, не забувши оголити живіт, що вже помітно округлився. Спочатку співачка з’явилася у сукні від бренду Alaia з незвичайними розрізами на стегнах. Після виступала в розкішному чорному костюмі, верх якого був оздоблений стразами, і в довгих шкіряних рукавичках, а пізніше з’явилася у сукні м’ятного кольору з відкритим животом.

Ріанна на Оскарі 2023. Фото: gettyimages

Ріаннна та її коханий ASAP Rocky. Фото: gettyimages

Раніше ми розповідали про скандал, що виник на нинішній церемонії вручення "Оскара". Нагороду як найкращий документальний фільм отримала картина "Navalny" про російського опозиціонера Олексія Навального. На сцену вийшли його дружина та діти, яким навіть дали слово — на відміну від Президента України Володимира Зеленського, якому відмовили у виступі через "аполітичність" цього заходу. У цій же номінації, до речі, був український фільм "Будинок із скалок", який знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.