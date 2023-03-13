Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа"

В Лос-Анджелесе на 95-й церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар" более чем показательным стало вручение статуэтки за лучший документальный фильм ленте "Навальный".

С моей точки зрения – это торжество левацкого расизма. Во всём. Начиная от смысла (лжи) – и заканчивая эстетикой, как это всё выглядело.

Напомню, что Навальный в 2104-м одобрил начало войны россии против Украины – оккупацию Крыма.

И в то время, как десятки, сотни тысяч украинцев погибли из-за агрессии его имперской державы, сражаясь за свою свободу и демократические ценности, премию в главной стране свободного мира решают присудить именно за фильм о гражданине рф, разделяющим имперские ценности своего государства. Если такова демократия по-голливудски – то она такой же фейк, как Навальный – демократ и борец за истинные ценности свободного мира. Это всё – ложь и двуличие. Как заявления жены Навального во время церемонии. О том, что ее муж сидит в тюрьме, потому что защищает демократию. Как ее молчание по поводу войны…

Ну, а те жесты и ужимки, с которыми вели себя на церемонии жена и дети Навального, будто сошли с экранов того же Голливуда 30-х – водевильно-примитивного типа. Наверное, это всё, чего заслуживает современный Голливуд и это калифорнийское левачество.

Не удивительно, что именно там находится "Фейсбук", что оттуда произрос Илон Маск с его периодическими пророссийскими забросами.

По сути, эта публика делит людей на сорта. И русские там – чуть ли не высший сорт. А украинцы – с точностью наоборот. В состоянии российской агрессии против Украины награждать русского сторонника этой войны, пытаясь представить Навального ее противником, могут либо абсолютные идиоты, либо примерные злодеи. Идиотами я киноакадемиков не считаю…

Украине точно следует быть более активной на внешнеполитическом направлении. Искать действительно авторитетных людей в США и не только, которые скажут правду о том, кто такой тот же Навальный. Как это сделал новоизбранный президент Чехии Петр Павел, по мнению которого, Навальный на самом деле не настоящий оппозиционный лидер, а просто другого типа русский националист.

Да и сам Навальный никогда не скрывал своих русско-фашистских взглядов. Если это – кумир Голливуда, то, по такой логике, Нельсону Манделе следовало умереть в тюрьме.