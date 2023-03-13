Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу"

У Лос-Анджелесі на 95-й церемонія вручення нагород премії Американської академії "Оскар" більш ніж показовим стало вручення статуетки за найкращий документальний фільм стрічці "Навальний".

На мій погляд – це торжество лівацького расизму. У всьому. Починаючи від сенсу (брехні) – і до естетики, як це все виглядало.

Нагадаю, що Навальний 2104-го схвалив початок війни росії проти України – окупацію Криму.

І в той час, як десятки, сотні тисяч українців загинули через агресію його імперської держави, борючись за свою свободу та демократичні цінності, премію в головній країні вільного світу вирішують присудити саме за фільм про громадянина росії, який розділяє імперські цінності своєї держави. Якщо така демократія голлівудською – то вона такий самий фейк, як Навальний – демократ і борець за справжні цінності вільного світу. Це все – брехня та дволичність. Як заяви дружини Навального під час церемонії. Про те, що її чоловік сидить у в’язниці, бо захищає демократію. Як її мовчання щодо війни…

Ну, а ті жести та кривляння, з якими поводилися на церемонії дружина та діти Навального, ніби зійшли з екранів того ж Голлівуду 30-х – водевільно-примітивного типу. Напевно, це все, на що заслуговує сучасний Голлівуд і це каліфорнійське лівацтво.

Не дивно, що саме там знаходиться "Фейсбук", що звідти виріс Ілон Маск із його періодичними проросійськими закидами.

По суті, ця публіка ділить людей на ґатунки. І росіяни там – майже вищий сорт. А українці – з точністю навпаки. У стані російської агресії проти України нагороджувати російського прихильника цієї війни, намагаючись уявити Навального її противником, можуть або абсолютні ідіоти, або зразкові лиходії. Ідіотами я кіноакадеміків не вважаю.

Україні точно слід бути активнішою на зовнішньополітичному напрямі. Шукати справді авторитетних людей у США і не лише, які скажуть правду про те, хто такий самий Навальний. Як це зробив новообраний президент Чехії Петро Павло, на думку якого Навальний насправді не справжній опозиційний лідер, а просто іншого типу російський націоналіст.

Та й сам Навальний ніколи не приховував своїх російсько-фашистських поглядів. Якщо це – кумир Голлівуду, то, за такою логікою, Нельсону Манделі слід було померти у в’язниці.