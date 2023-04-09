"Яке прикре самогубство": співзасновник TABASCO "наїхав" на Лісового і влип у мовний скандал

Користувачі мережі припустили, що справи у компанії після цього підуть не найкращим чином

Скандал через висловлювання викладачки Державного податкового університету Любові Воробйової продовжується, а тепер дісталося міністру освіти та науки Оксену Лісовому, який заступився за студентів.

Його висловлювання про роль української мови у сфері освіти не сподобалося співзасновнику креативної компанії TABASCO Олександру Смирнову, який звинуватив Лісового у "мовних маніпуляціях", а також образив один із найбільших українських вишів.

"Ймовірно, замість того, щоб займатися освітою та наукою, боротися з корупцією, пан Оксен створюватиме патріотичного громадянина за допомогою мовних маніпуляцій, стежитиме, як Києво-дебілянська академія, якою мовою люди розмовляють на перервах", — написав він.

Багато українців такого випаду не оцінили і звинуватили Смирнова в ненависті до всього українського. Крім того, користувачі мережі зазначили, що бізнесмен таким чином занапастив свій бізнес та свою персональну кар’єру.

Нагадаємо, що мовні скандали для України явище не рідкісне, так нещодавно спалахнув скандал навколо таксистів в Одесі. Один із них назвав українців фашистами, бо вони просили говорити українською мовою.