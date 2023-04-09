"Какое досадное самоубийство": сооснователь TABASCO "наехал" на Лисового и влип в языковой скандал

Пользователи сети предположили, что дела у компании после этого пойдут не лучшим образом

Скандал из-за высказываний преподавательницы Государственного налогового университета Любови Воробьевой продолжается, а теперь досталось министру образования и науки Оксену Лисовому, который вступился за студентов.

Его высказывания о роли украинского языка в сфере образования не понравилось сооснователю креативной компании TABASCO Александру Смирнову, который обвинил Лисового в "языковых манипуляциях", а также оскорбил один из крупнейших украинских вузов.

"Вероятно, вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен будет создавать патриотического гражданина посредством языковых манипуляций, следить, как Киево-дебилянская академия, на каком языке люди разговаривают на переменах", — написал он.

Многие украинцы такой выпад не оценили и обвинили Смирнова в ненависти ко всему украинскому. Кроме того, пользователи сети отметили, что бизнесмен таким образом погубил свой бизнес и свою персональную карьеру.

Напомним, что языковые скандалы для Украины явление не редкое, так недавно разгорелся скандал вокруг таксистов в Одессе. Один из них назвал украинцев фашистами, потому что они просили говорить на украинском языке.