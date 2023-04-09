На Сумщине школьный конфликт дошел до суда: учительницу обвиняют в буллинге, а родителей – в угрозах

Мирно решить конфликт не удалось

В школе на Сумщине произошел скандал. Родители одной из школьниц обвинили учительницу в буллинге, а та в ответ обвинила их в давлении.

Как говорится в материале "Суспільне", инцидент случился в Пустовойтовской общеобразовательной школе Роменского района.

Отец ребенка Евгений Сентищев отмечает, что его дочь очень сильно переживает из-за уроков преподавательницы математики Оксаны Любиченко.

"Она знает, что завтра урок алгебры или геометрии и с третьей ночи она уже бодрствует, она волнуется, она грызет себе ногти", — говорит мужчина.

В свою очередь Любиченко говорит, что в этой школе работает с 2000 года, а в классе ее ученицы уже были замены педагогов. Она отметила, что четыре года назад родители девочки уже приходили в школу с требованием заменить учителя математики, и тогда же она согласилась на эту должность.

Конфликт между учителем и родителями начался в конце предыдущего учебного года, когда отец десятиклассницы обвинил педагога в том, что она несправедливо оценила контрольную работу.

Сентищев говорит, что его дочь всегда была отличницей и не могла получить низкую оценку. Учительница же говорит, что обращалась к директору и даже предлагала проверить работу независимой комиссии.

Родители девочки обвиняют учительницу в буллинге, а именно в игнорировании. И доказательства этого были приведены специальной комиссии. Преподаватель позже извинилась перед родителями и школьницей, однако дело уже дошло до суда.

Как сообщалось ранее, в Ирпене на днях произошел скандал из-за пророссийских взглядов преподавательницы Государственного налогового университета.

После этого в скандал вмешался глава Минобразования и науки Оксен Лисовой, который вступился за студентов.