Навчальний рік в Україні закінчиться влітку, але не для всіх: до якого числа працюватимуть школи

Школи мають право навчатися за своїм графіком

Попри повномасштабне російське вторгнення в Україні, триває навчальний процес, який розпочався 1 вересня 2022 року і закінчиться 30 червня 2023 року, але не для всіх.

Відповідні терміни зазначено у постанові Кабінету міністрів №711 від 24 червня 2022 року.

При цьому 30 червня навчальний рік має закінчитися для випускників, а решта класів має завершити навчальний процес уже наприкінці травня. Таким чином, у них буде 155 шкільних днів.

Варто зазначити, що в Україні різні навчальні заклади можуть впливати на те, як довго триватиме навчальний рік, а також тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, а також форми організації освітнього процесу.

Також нагадаємо, що школярам також дадуть тиждень весняних канікул, які для більшості шкіл розпочалися 27 березня та закінчаться 2 квітня. Проте для тих навчальних закладів, які працюють на триместровій системі, канікули розпочнуться лише 3 квітня і триватимуть до 9 числа.

Втім, війна вносить свої корективи до нормального перебігу навчального процесу, а тому в деяких населених пунктах канікули були перенесені на зовсім інші дати.