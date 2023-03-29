Учебный год в Украине закончится летом, но не для всех: до какого числа будут работать школы

Школы имеют право учиться по своему графику

Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украине продолжается учебный процесс, который начался 1 сентября 2022 года и закончится 30 июня 2023 года, но не для всех.

Соответствующие сроки обозначены в постановлении Кабинета министров №711 от 24 июня 2022 года.

При этом 30 июня учебный год должен закончиться для выпускников, а все остальные классы должны завершить учебный процесс уже в конце мая. Таким образом у них будет 155 учебных дней.

Стоит отметить, что в Украине разные учебные заведения могут влиять на то, как долго будет длиться учебный год, как и на длительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, а также формы организации образовательного процесса.

Также напомним, что школьникам также дадут неделю весенних каникул, которые для большинства школ начались 27 марта и закончатся 2 апреля. Однако для тех учебных заведений, которые работают на триместровой системе каникулы начнутся лишь 3 апреля и продлятся до 9 числа.

Впрочем, война вносит свои коррективы в нормальный ход учебного процесса, а потому в некоторых населенных пунктах каникулы были перенесены на совсем другие даты.