Каникул не будет: когда в Украине начнется отдых для школьников и кого он не коснется

Большинство учебных заведений придерживаются рекомендаций МОН

Большинство украинских школьников с понедельника 27 марта уходят на недельный отдых. Но в некоторых школах график другой — учебные заведения сами могут менять расписание отдыха.

Закончиться каникулы должны 2 апреля. Такой график рекомендован для тех школ, где обучение проходит в два семестра (четыре четверти учебного года).

Для учащихся учебных заведений с трехсеместровой системой каникулы запланированы с 3 по 9 апреля. Отметим, что в части регионов границы каникул изменены. В частных школах определяет границы каникул руководство.

В столице учащиеся будут идти на каникулы по рекомендациям МОН. В Киеве не видят причин для переноса времени отдыха. Во Львове часть школ будет отдыхать с понедельника 27 марта, тогда как другие — в апреле. Подробные графики для каждого заведения публикует горсовет. В Харькове и области наиболее частый график 27.03 — 2.04, и в некоторых районах каникулы перенесены на 3.04 — 9.04, а в Купянске на 14.04 — 18.04. Все из-за более позднего начала обучения.

В Ровно и Житомире каникулы будут по графику Минобразования. В Черкасской области департамент образования рекомендовал устраивать каникулы с 3 апреля, в нескольких десятках школ области их не будут начинать. Что касается Буковины и Черновцов, то каникулы в школах по разному графику, а в почти 120 заведениях их вообще не будет. В Полтавской области часть общин уже отбыли школьные каникулы, в частности в Кременчуге. График, которые используются в области, кроме уже отбытого периода 20.03 — 26.03 и предлагаемых МОН вариантов, это с 10 апреля по 16 апреля.

"Телеграф" рассказывал, что Пасха в этом году приходится на 16 апреля. К нему уже начали готовиться и собирать интересные варианты куличей и окрашивания яиц. Погода на праздник должна быть приятной.