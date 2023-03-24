Тепло или похолодание? Какой погодный сюрприз приготовил украинцам апрель

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на апрель

С конца марта в Украину придет потепление и второй месяц весны, согласно прогнозам синоптиков, также порадует своей погодой. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

По данным Укргидрометцентра, в апреле столбики термометров будут подниматься до отметок от +9 до +13 градусов. Холоднее в середине весны будет в Карпатах. Синоптики прогнозируют до 7-8 градусов выше 0 и это на 2 градуса выше нормы.

Среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм. В то же время в Карпатах в апреле будет 60-89 мм, что в пределах нормы.

Синоптики отмечают, что согласно данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 7-11 тепла, а в горах 2-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 3-16 градусов мороза, в северо-восточных областях и в Карпатах – 17-22 градуса мороза. Абсолютный максимум – 26-33 градуса тепла, в горах – 21-22.

При этом, среднее количество осадков составляет 22-62 мм, в Закарпатье и Карпатах — 65-84 мм, а на высокогорье Карпат — до 117 мм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили прогноз погоды на Пасху, которую в этом году в Украине будут праздновать 16 апреля.