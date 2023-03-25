Пасха приближается: как сделать, чтобы яйца блестели как драгоценности

Необычный способ покрасить яйца на Пасху

Пасха приближается, а это значит, что пора уже начинать думать о покупке необходимых продуктов и составлении праздничного меню. Одним из традиционных блюд в этот день являются вареные яйца, которые красят в яркие цвета.

При этом в сети появился любопытный вариант того, как сделать это с помощью вина. Сваренные таким образом обладают насыщенным цветом и блестят на солнце.

Как говорится в материале uaportal, для реализации идеи необходимо купить десяток яиц и бутылку вина. При этом яйца подойдут любого цвета, а вот вино стоит брать красное.

При этом можно даже купить самое дешевое, поскольку в данном случае нас интересует только его цвет.

Варить яйца необходимо в кастрюле с толстым дном и стенками. Наберите полкастрюли вина, затем аккуратно положите в нее яйца, чтобы они не потрескались.

Варить необходимо до закипания на среднем огне, а затем еще минут 15 на маленьком огне. Затем плиту можно выключить, а яйцам дать настояться в вине еще час или два.

После этого яйца стоит выложить в широкую тарелку, чтобы они не слишком соприкасались друг с другом и дать им высохнуть. Получившийся продукт отличается темно фиолетовым цветом и блестящей поверхностью.

Отметим, что в этом году Пасха приходится на 9 апреля (западный обряд) или 16 апреля (восточный обряд).

Напомним, ранее "Телеграф" рецептами заварной белковой и шоколадной глазури для пасок, которые не липнут и не осыпаются.