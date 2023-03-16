Весеннее тепло, но с сюрпризами: чем удивит погода в Украине в начале апреля

Некоторые города зальет дождями в начале месяца

В этом году погода в апреле обещает быть пасмурной и временами "мокрой", хотя на осадки второй месяц весны не будет богат. Вместе с тем в конце апреля в Украину нагрянет серьезное похолодание. Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в начале апреля.

По данным сайта Gismeteo, в большей части город Украины в первую неделю апреля будет тепло. Температура воздуха может достигать +16..+18 градусов в дневное время, а ночью столбики термометров будут падать до +7..+10 градусов.

В то же время в некоторые города начало апреля принесет дождливую или пасмурную погоду. Однако в эти дни все же будет по-весеннему тепло.

В Киеве первая неделя месяца выдастся солнечной, но с перерывом на один дождливый день. Температура воздуха будет от +15 до +18 градусов.

В Чернигове в первую неделю апреля стоит ждать несколько дождливых дней, а затем погода будет сменяться на пасмурную. При этом температура воздуха будет подниматься до +16 и +18 градусов.

В Днепре в начале второго месяца весны будет еще теплее — до +19 градусов. Но в первый же день апреля ожидаются осадки в виде дождя.

В Запорожье первый день апреля также будет дождливым. Однако затем на протяжении всей недели горожан будет радовать солнечная погода. Столбики термометров будут подниматься от +16 до +19 градусов.

В Херсоне ситуация будет похожая. Апрель начнется с дождливой погоды, но затем вся неделя будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют до +19 градусов.

В Одессе погода порадует горожан в самого первого дня апреля. Осадков в первую неделю месяца не ожидается, а температура будет подниматься от +16 до +19 градусов.

Во Львове в этот период будет немного холоднее, нежели в указанных выше городах. При этом, первая неделя апреля практически вся будет дождливой. Температура воздуха максимально будет подниматься до +16 градусов.

Похожая ситуация будет наблюдаться в Ужгороде. Первая неделя апреля будет с дождями, которые в некоторые дни будут сменяться солнечной погодой. А температура воздуха будет держаться на уровне +13..+16 градусов.

В Харькове за исключением первого дня апреля погода обещает быть солнечной и достаточно теплой. Синоптики передают, что столбики термометров будут подниматься до +17..+19 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в марте, апреле и мае. Синоптики отмечают, что каждый месяц весны в этом году преподнесет неожиданные погодные "подарки".