Канікул не буде: коли в Україні розпочнеться відпочинок для школярів та кого він не торкнеться

Більшість навчальних закладів дотримуються рекомендацій МОН

Більшість українських школярів з понеділка 27 березня йдуть на тижневий відпочинок. Та в деяких школах графік інший — наразі учбові заклади самі можуть змінювати графік.

Закінчитися канікули мали 2 квітня. Такий графік рекомендований для тих шкіл, де навчання відбувається в два семестри (чотири чверті навчального року).

Для учнів навчальних закладів з трисеместровою системою канікули заплановані з 3 по 9 квітня. Зазначимо, що в частині регіонів межі канікул змінені. В приватних школах визначає межі канікул керівництво

В столиці учні йтимуть на канікули за рекомендаціями МОН. В Києві не бачать причин для перенесення часу відпочинку. У Львові частина шкіл відпочиватиме вже з понеділка 27 березня, тоді як інші — в квітні. Детальні графіки для кожного закладу публікує міськрада. В Харкові та області найчастіший графік 27.03 — 2.04, та в деяких районах канікули перенесені на 3.04 — 9.04, а в Куп’янську на 14.04 — 18.04. Все через пізніший початок навчання.

У Рівному та Житомирі канікули триватимуть за графіком Міносвіти. У Черкаській області департамент освіти рекомендував робити канікули з 3 квітня, в декількох десятках шкіл області їх не починатимуть. Що ж до Чернівців та Буковини, то канікули в школах за різним графіком, а у майже 120 закладах їх взагалі не буде. На Полтавщині частина громад вже відгуляли шкільні канікули, зокрема у Кременчуці. Графік, які використовуються в області окрім вже відбутого періоду 20.03 — 26.03 та пропонованих МОН варіантів, це з 10 квітня по 16 квітня.

"Телеграф" розповідав, що Великдень цього року припадає на 16 квітня. До нього вже почали готуватися та збирати цікаві варіанти пасок та фарбування яєць. Погода на свято має бути приємна.