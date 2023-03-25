Великдень наближається: як зробити, щоб яйця блищали мов коштовності

Незвичайний спосіб пофарбувати яйця на Великдень

Великдень наближається, а це означає, що настав час вже починати думати про купівлю необхідних продуктів і складання святкового меню. Однією з традиційних страв цього дня є варені яйця, які фарбують у яскраві кольори.

При цьому в мережі з’явився цікавий варіант того, як це зробити за допомогою вина. Зварені таким чином мають насичений колір і блищать на сонці.

Як йдеться у матеріалі uaportal, для реалізації ідеї необхідно купити десяток яєць та пляшку вина. При цьому яйця підійдуть будь-якого кольору, а вино варто брати червоне.

При цьому можна навіть купити найдешевше, оскільки в цьому випадку нас цікавить лише його колір.

Варити яйця необхідно в каструлі з товстим дном та стінками. Наберіть півкаструлі вина, акуратно покладіть у неї яйця, щоб вони не потріскалися.

Варити необхідно до закипання на середньому вогні, а потім ще 15 хвилин на маленькому вогні. Потім плиту можна вимкнути, а яйцям дати настоятися у вині ще годину чи дві.

Після цього яйця варто викласти в широку тарілку, щоб вони не дуже стикалися один з одним і дати висохнути. Продукт, що вийшов відрізняється темно фіолетовим кольором і блискучою поверхнею.

Зазначимо, що цього року Великдень припадає на 9 квітня (західний обряд) або 16 квітня (східний обряд).

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