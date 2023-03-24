Тепло чи похолодання? Який погодний сюрприз приготував українцям квітень

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на квітень

З кінця березня в Україну прийде потепління і другий місяць весни, за прогнозами синоптиків, також порадує своєю погодою. Середня температура повітря буде вищою за норму на 1-1,5 градуса.

За даними Укргідрометцентру, у квітні стовпчики термометрів підійматимуться до позначок від +9 до +13 градусів. Холодніше в середині весни буде у Карпатах. Синоптики прогнозують до 7-8 градусів вище 0 і це на 2 градуси вище за норму.

Середня місячна кількість опадів очікується 30-52 мм. Водночас у Карпатах у квітні буде 60-89 мм, що у межах норми.

Синоптики зазначають, що згідно з даними багаторічних спостережень, середня місячна температура повітря у квітні становить 7-11 тепла, а в горах 2-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури становить 3-16 градусів морозу, у північно-східних областях та в Карпатах – 17-22 градуси морозу. Абсолютний максимум — 26-33 градуси тепла, а в горах — 21-22.

При цьому середня кількість опадів становить 22-62 мм, у Закарпатті та Карпатах – 65-84 мм, а на високогір’ї Карпат – до 117 мм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень, яку цього року в Україні святкуватимуть 16 квітня.