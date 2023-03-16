Весняне тепло, але із сюрпризами: чим здивує погода в Україні на початку квітня

Деякі міста заллє дощами на початку місяця

Цього року погода у квітні обіцяє бути похмурою та часом "мокрою", хоча на опади другий місяць весни не буде багатий. Водночас наприкінці квітня в Україну настане серйозне похолодання. Синоптики розповіли, яка погода чекає на українців на початку квітня.

За даними сайту Gismeteo, переважно місто України в перший тиждень квітня буде тепло. Температура повітря може досягати +16...+18 градусів у денний час, а вночі стовпчики термометрів будуть падати до +7...+10 градусів.

Водночас у деякі міста початок квітня принесе дощову чи похмуру погоду. Однак у ці дні все ж таки буде по-весняному тепло.

У Києві перший тиждень місяця буде сонячним, але з перервою на один дощовий день. Температура повітря становитиме від +15 до +18 градусів.

У Чернігові в перший тиждень квітня варто чекати на кілька дощових днів, а потім погода змінюватиметься на похмуру. При цьому температура повітря підійматиметься до +16 і +18 градусів.

У Дніпрі на початку другого місяця весни буде ще тепліше – до +19 градусів. Але в перший день квітня очікуються опади у вигляді дощу.

У Запоріжжі перший день квітня також буде дощовим. Однак потім протягом усього тижня городян радуватиме сонячна погода. Стовпчики термометрів підійматимуться від +16 до +19 градусів.

У Херсоні ситуація буде схожою. Квітень розпочнеться з дощової погоди, але потім весь тиждень буде теплим та сонячним. Синоптики прогнозують до +19 градусів.

В Одесі погода порадує городян у перший день квітня. Опадів у перший тиждень місяця не очікується, а температура підійматиметься від +16 до +19 градусів.

У Львові у цей період буде трохи холодніше, ніж у зазначених містах. При цьому перший тиждень квітня практично весь буде дощовим. Температура повітря максимально підійматиметься до +16 градусів.

Схожа ситуація спостерігатиметься в Ужгороді. Перший тиждень квітня буде з дощами, які в деякі дні змінюватимуться сонячною погодою. А температура повітря триматиметься на рівні +13...+16 градусів.

У Харкові, за винятком першого дня квітня, погода обіцяє бути сонячною та досить теплою. Синоптики передають, що стовпчики термометрів підійматимуться до +17..+19 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у березні, квітні та травні. Синоптики зазначають, що кожного місяця весни цього року піднесе несподівані погодні "подарунки".