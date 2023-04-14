Помочитися та зґвалтувати: у російській школі вигадали жахливі покарання для учнів

В одній із шкіл росії дітей ґвалтували за провини

У свердловській області росії в одній зі спецшкіл дітей принижували і навіть ґвалтували за провини.

Як пишуть росЗМІ, йдеться про спецшколу №124, а до насильства та виконання покарань для тих, хто провинився, залучалися інші учні.

За даними джерела, про знущання стало відомо від 13-річного вихованця, який розповів про все маму.

За словами потерпілого, суворі покарання вигадав 76-річний викладач. Він узяв собі у "команду" двох 15-річних старшокласників, які й займалися "вихованням".

Школяр також розповів, що іноді йшлося про мінімальні покарання, але траплялися й випадки насильства.

"Могли поставити на стільчик, але це ще дрібниця. Могли помочитися і навіть зґвалтувати. Спершу вони робили це, щоб провчити, а потім уже й для задоволення", — розповів підліток.

Мама постраждалого розповіла журналістам, що адміністрація в курсі того, що відбувається, але реакції не слідує. Водночас силові органи вже розпочали перевірку. Порушено кримінальну справу за статтею "Насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітнього", а директора школи усунули від обов’язків. Також відомо, що одного з ґвалтівників затримали, а пошуки другого продовжуються.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в росії мама учениці написала донос на її однокласницю за проукраїнський пост – дитина навчається у першому класі.