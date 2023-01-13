Гратимуть у цю гру з 1 по 11 клас

У росії вигадали, як підготувати юнаків до проходження служби в армії. Чиновники дійшли висновку, що гра в лапту у цій справі дуже допоможе.

Як повідомляють росЗМІ, російське міністерство освіти вважає, що гра в лапту допоможе підготувати школярів до здачі нормативів ГТО ("готов к труду и обороне"), а старшокласників до проходження військової служби.

Вчиться грати в цю гру діти від 1 до 11 класів, а відбуватиметься це на уроках фізкультури та у позаурочний час.

"Введення ноги у шкільну програму дозволить використовувати її як дієвий засіб зміцнення здоров’я дітей та підлітків у школі, підготовки студентів до здачі норм ВФСК ГТО та підготовки юнаків до служби у ЗС росії", — розповів глава Федерації російської ноги Сергій Фокін.

Як відомо, лапта є різновидом командної гри з битою і м’ячем, що багато в чому нагадує бейсбол або крикет. Мета гри — ударом біти послати м’яч у поле, перебігти поле до протилежного боку і повернутися назад, не давши противнику "осалити" себе м’ячем.

Як повідомлялося раніше, у Росії активно готуються до нової фази війни проти України, зокрема там посилюють заходи проти відтоку населення за кордон через страх нової хвилі мобілізації. Так напередодні стало відомо, що виїзд вже заборонили військовозобов’язаним, які мають борги, а в держдумі з повною серйозністю пропонують конфіскувати майно тих, хто виїхав, і називати їх екстремістами.