Играть в эту игру будут с 1 по 11 класс

В россии придумали, как подготовить юношей к прохождению службы в армии. Чиновники пришли к выводу, что игра в лапту в этом деле очень поможет.

Как сообщают росСМИ, российское министерство просвещения считает, что игра в лапту поможет подготовить школьников к сдаче нормативов ГТО ("готов к труду и обороне"), а старшеклассников к прохождению воинской службы.

Учится играть в эту игру будут дети от 1 до 11 классов, а происходить это будет на уроках физкультуры и во внеурочное время.

"Введение лапты в школьную программу позволит использовать ее в качестве действенного средства укрепления здоровья детей и подростков в школе, подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и подготовки юношей к службе в ВС рф", — рассказал глава Федерации российской лапты Сергей Фокин.

Как известно лапта является разновидностью командной игры с битой и мячом, во многом напоминающая бейсбол или крикет. Цель игры — ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны и вернуться обратно, не дав противнику "осалить" себя мячом.

Как сообщалось ранее, в россии активно готовятся к новой фазе войны против Украины, в частности там ужесточают меры против оттока населения за границу из-за страха новой волны мобилизации. Так накануне стало известно, что выезд уже запретили военнообязанным, которые имеют долги, а в госдуме с полной серьезностью предлагают конфисковывать имущество уехавших и называть их экстремистами.