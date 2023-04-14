Помочиться и изнасиловать: в российской школе придумали жуткие наказания для учеников

В одной из школ рф детей насиловали за провинности

В свердловской области рф в одной из спецшкол детей унижали и даже насиловали за провинности.

Как пишут росСМИ, речь идет о спецшколе №124, а к насилию и исполнению наказаний для провинившихся привлекались другие ученики.

По данным источника, об издевательствах стало известно от 13-летнего воспитанника, который рассказал обо всем маме.

По словам пострадавшего, суровые наказания придумал 76-летний преподаватель. Он взял себе в "команду" двух 15-летних старшеклассников, которые и занимались "воспитанием".

Школьник также рассказал, что иногда речь шла о минимальных наказаниях, но бывали и случаи насилия.

"Могли поставить на стульчик, но это еще мелочь. Могли помочиться и даже изнасиловать. Сперва они делали это, чтобы проучить, а затем уже и для удовольствия", — рассказал подросток.

Мама пострадавшего рассказала журналистам, что администрация в курсе происходящего, но реакции не следует. В то же время силовые органы уже начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", а директора школы отстранили от обязанностей. Также известно, что одного из насильников задержали, а поиски второго продолжаются.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в России мама ученицы написала донос на ее одноклассницу за проукраинский пост – ребенок учится в первом классе.