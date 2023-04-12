"Какати треба навприсядки чи на унітазі": між батьками школярів розгорілася запекла суперечка в мережі

Батьки дійсно поділилися на два табори, оскільки одні вважають, що навприсядки — гігієнічніше

Стан шкільних туалетів часто викликає багато претензій у батьків, як от у Полтаві. Також у школах часто стоять не унітази, а чаші Генуя, в які потрібно ходити навприсядки. Через між батьками та школярами розгорівся чималий спір.

Обговорення почалося у найбільшій вчительсько-батьківській спільноті у Facebook "Батьки SOS". Мама Ірина збирається віддавати дитину до школи та перед нею проблема — в усіх школах стоять чаші Генуя замість унітазів, а дитина боїться туди ходити.

"Чаша Генуя. Шановні батьки, в усіх школах які розглядаємо — замість унітазів чаші Генуа. Питаю адміністрації чому. Відповідають: "Бо так вимагають норми".Дитина до них навіть боїться підходити. Як бачить, то "я потерплю". Як ви привчаєте дітей, і чи справді ці чаші у всіх школах?", — пише жінка.

У коментарях виникла суперечка. З одного боку батьки, які вважають, що такий спосіб ходити в туалет незручний, особливо дітям. Інші ж наводять аргументи за — мовляв, це єдиний варіант для громадської вбиральні, оскільки це гігієнічніше.

Ксюша Диба: "На жаль, і в школі моїх дітей таке. Унітази тільки в закритих туалетах для вчителів… А ось у школі "Надія" для дітей з особливими потребами, де я працюю, тільки унітази. І різна величина кабінок, щоб і люди на візочках користувалися. Але, так, це спецшкола".

Lena Ivanenko: "Це совкові норми. Зараз вже давно доведено, що найкраще навіть чоловікам пісяти сидячи тому, що м'язи розслаблені, і що користуючись тактильно навіть самим брудним унітазом підхопити щось страшне фактично нереально. Про це навіть в дитячих книжках пишуть".

Irina Boreyko: "В нас так… ппц… був в садочку. Діти, які вдома привчені були до унітаза/горщика не розуміли як тепер справляти свої потреби в цю дірку. Почалися проблеми … Діти відмовлялися ходити в садок".

Lyubov Domracheva: "Моїй першокласниці зручно з чашею. Коли ходимо на гурток, де унітаз, то вона не може там сама впоратись, бо не хоче на ньому сидіти. Підтримую ідею, що більше уваги треба звернути на чистоту та наявність замків на дверцятах".

Lena Matvyeyeva: "В нашій школі унітази і от я завжди думаю, як дівчатка молодших класів ними користуються? І це жахливо з точки зору гігієни".

Lisa Dymarchuk: "Не могу понять какая разница в плане гигиены и если это унитаз, то кто в общественном месте на него садится? Люди и в гостях-то близких, если честно, не садятся… Я своего ребенка приучаю именно так лично. Просто в эту чашу совсем неудобно, можно простите испачкать одежду и тп. Мне кажется, это какие то пережитки совка, а не гигиенические нормы".

Тетяна Сухецька: "Доброго дня! От читаю такі пости і дивуюся ! У мене питання? Коли ваша дитина захотіла в туалет на природі, я перепрошую, ви теж унітаз шукаєте? Всі діти повинні вміти присідати, а за унітази, я проти. Підтримую дівчат, які відповіли, що вони завжди брудні !!!".

Олександр Устенко: "Теж мені новина, в одній школі частина батьків мене прокляли, коли я поставив питання про заміну цих чаш на унітази".

Angelika Aleeva: "Так, це якісь спотворені санітарні стандарти, на мою думку. Мені довелося бути у школах чотирьох європейських країн і у кожний я бачила звичайні, а головне, чисті унітази. Достатньо їх мити частіше, можливо після кожної перерви та пояснювати дітям необхідність акуратного користування. Взагалі, я вважаю деякі доросли мають хибну погану думку про дітей. Не кожна дитина стане навмисно шкодити там, де чисто. Ці чаші у школах я вважаю черговим проявом неповаги до гідності дітей".

Як підсумувала Дар’я Рак: "Тож думки розділилися. Вважаю, дитині треба мати вибір на який унітаз сідати. Було б добре мати половину таких, половину нормальних і подивитися, що більше користується попитом".

Приклад суперечки з-поміж 400 коментарів

До слова, батьки, які побували у Європі зазначають, що у тій же Німеччині у школах унітази. Вбиральні максимально чисті та доглянуті коштом шкільного бюджету. Водночас нарікають, що багато дітей через ці чаші відмовляються ходити в туалет і змушені терпіти.

Нагадаємо, українські військові показали, який туалет облаштували в окопах. Раніше вони ходили до вітру подалі в лісок, однак через обстріли були змушені облаштувати місце в укріпленні. Тим часом "Телеграф" розповідає, як прочистити унітаз без допомоги сантехніка.