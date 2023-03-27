Покладіть просочений оцтом туалетний папір в унітаз і залиште на ніч: ви будете задоволені результатом

Секрет для тих, хто хоче почистити туалет швидше та простіше

Бруд, вапняк, залишки продуктів – все це може накопичуватись в унітазі, і з цими проблемами 100% зіштовхувалася кожна домогосподарка. На щастя, існує чудовий трюк, який допоможе очистити туалет до ідеального блиску.

Просто залиште туалетний папір, змочений оцтом, в унітазі на ніч, пише портал santeplus. З цим лайфхаком читка унітазу більше не буде виснажливим заняттям.

Навіщо класти туалетний папір з оцтом в унітаз

Оцет — відмінний борець із вапняним нальотом, який постійно накопичується у наших унітазах. А якщо покласти в унітаз змочений в оцті туалетний папір, то цієї проблеми можна легко позбутися. Завдяки кислому компоненту оцту вапняний наліт швидко розчиниться.

Набагато практичніше застосовувати цей трюк увечері, тому що вночі туалети використовуються менше, і є достатньо часу для того, щоб оцет добре "попрацював". Це дуже просте та екологічне рішення для догляду за туалетами.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.