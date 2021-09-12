Шторки замість дверей і бруд на стінах: як виглядає шкільна вбиральня у Полтаві (відео)

Окрім шторок замість дверей, там ще й брудні перегородки.

В одній зі шкіл Полтави зʼявилися скарги на погані умови туалетів для учнів початкових класів — там замість дверей повісили шторки.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Полтава".

Скарги про неналежні умови вбиральні надійшли з початкової школи №44, де навчаються учні 1-4 класів.

В мережі зʼявилося відео, на якому видно, що кабінки туалету не мають дверей. Натомість сховатися можна за шторками, які там спеціально повісили як альтернативу дверцят.

Відповідно до санітарних норм, використання тканини у якості дверей категорично забороняється, адже це негігієнічно. На шторках можуть залишатися неприємний запах і сліди сечі.

В каналі пишуть, що після відвідування такої вбиральні у дітей можуть виникнути психологічні травми.

Користувачі мережі також відреагували на побачене відео.

Реакція читачів на туалети полтавської школи

Раніше "Телеграф" повідомляв, що студенти Національного авіаційного університету в Києві поскаржилися на жахливі умови гуртожитків з облупленими стінами і тарганами. Ремонту там не було уже 35 років, а платити за місяць доводиться 520 гривень.

Нагадуємо, що наприкінці серпня у Рівненській області неповнолітня дівчина в туалеті народила недоношене немовля.