Шторки замість дверей і бруд на стінах: як виглядає шкільна вбиральня у Полтаві (відео)
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Окрім шторок замість дверей, там ще й брудні перегородки.
В одній зі шкіл Полтави зʼявилися скарги на погані умови туалетів для учнів початкових класів — там замість дверей повісили шторки.
Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Полтава".
Скарги про неналежні умови вбиральні надійшли з початкової школи №44, де навчаються учні 1-4 класів.
В мережі зʼявилося відео, на якому видно, що кабінки туалету не мають дверей. Натомість сховатися можна за шторками, які там спеціально повісили як альтернативу дверцят.
Відповідно до санітарних норм, використання тканини у якості дверей категорично забороняється, адже це негігієнічно. На шторках можуть залишатися неприємний запах і сліди сечі.
В каналі пишуть, що після відвідування такої вбиральні у дітей можуть виникнути психологічні травми.
Користувачі мережі також відреагували на побачене відео.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що студенти Національного авіаційного університету в Києві поскаржилися на жахливі умови гуртожитків з облупленими стінами і тарганами. Ремонту там не було уже 35 років, а платити за місяць доводиться 520 гривень.
Нагадуємо, що наприкінці серпня у Рівненській області неповнолітня дівчина в туалеті народила недоношене немовля.
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