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Шторки замість дверей і бруд на стінах: як виглядає шкільна вбиральня у Полтаві (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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В туалети з неналежними умовами доводиться ходити учням початкових класів Новина оновлена 11 вересня 2021, 12:23
В туалети з неналежними умовами доводиться ходити учням початкових класів

Окрім шторок замість дверей, там ще й брудні перегородки.

В одній зі шкіл Полтави зʼявилися скарги на погані умови туалетів для учнів початкових класів — там замість дверей повісили шторки.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Полтава".

Скарги про неналежні умови вбиральні надійшли з початкової школи №44, де навчаються учні 1-4 класів.

В мережі зʼявилося відео, на якому видно, що кабінки туалету не мають дверей. Натомість сховатися можна за шторками, які там спеціально повісили як альтернативу дверцят.

Відповідно до санітарних норм, використання тканини у якості дверей категорично забороняється, адже це негігієнічно. На шторках можуть залишатися неприємний запах і сліди сечі.

В каналі пишуть, що після відвідування такої вбиральні у дітей можуть виникнути психологічні травми.

Користувачі мережі також відреагували на побачене відео. 

Реакція читачів на туалети полтавської школи
Реакція читачів на туалети полтавської школи

Раніше "Телеграф" повідомляв, що студенти Національного авіаційного університету в Києві поскаржилися на жахливі умови гуртожитків з облупленими стінами і тарганами. Ремонту там не було уже 35 років, а платити за місяць доводиться 520 гривень.

Нагадуємо, що наприкінці серпня у Рівненській області неповнолітня дівчина в туалеті народила недоношене немовля.

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