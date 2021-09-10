"Це принизливо": в мережі обурилися фотографії шкільного туалету, відремонтованого в Чернівцях
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Інтернет-користувач звернувся до Міносвіти з фотографією вбиральні, де відсутня приватність
У мережі розгорівся скандал через фотографію чоловічого туалету в школі Чернівців, який нещодавно відремонтували. Користувачів збентежила не тільки відколена плитка, скільки відсутність перегородок і "радянський" стиль вбиральні.
Так, за словами користувача Павла Нагірного, який розмістив фотографію в Фейсбук-співтоваристві "Стоп Хам Чернівці", цей туалет відремонтували в 2020 році.
"Ви хоч знаєте про такі умови в школах! А потім читаємо в новинах про зґвалтування хлопчиків", — звернувся Нагорний до Міносвіти і місцевих чиновників.
У мережі ж обурення місцевого жителя підхопили, цікавлячись, як виглядає ремонт в учительському туалеті. Люди задаються питаннями: чому б для дітей не зробити перегородки і не поставити звичайні унітази.
"Не розумію, як взагалі в наш час можна конструювати/ремонтувати такі туалети — ніякої приватності. Це принизливо для будь-якої людини, а особливо — для дітей. Колись в радянських таборах спеціально робили загальну яму для ще більшого приниження ув’язнених. Як таке можна допускати?" — пише користувач Наталія Матюшина.
Втім, деякі все ж підтримали такий варіант санвузла. Мовляв, в школі в громадському туалеті дитині може бути дійсно зручніше користуватися низькою вбиральнею.
Нагадаємо, українська "Анімаційна студія" УМ ГРУП, яка займається створенням мультсеріалу для дітей, недавно випустила серію, присвячену "пуку", що обурило інтернет-користувачів.
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