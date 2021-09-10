"Це принизливо": в мережі обурилися фотографії шкільного туалету, відремонтованого в Чернівцях

Інтернет-користувач звернувся до Міносвіти з фотографією вбиральні, де відсутня приватність

У мережі розгорівся скандал через фотографію чоловічого туалету в школі Чернівців, який нещодавно відремонтували. Користувачів збентежила не тільки відколена плитка, скільки відсутність перегородок і "радянський" стиль вбиральні.

Так, за словами користувача Павла Нагірного, який розмістив фотографію в Фейсбук-співтоваристві "Стоп Хам Чернівці", цей туалет відремонтували в 2020 році.

"Ви хоч знаєте про такі умови в школах! А потім читаємо в новинах про зґвалтування хлопчиків", — звернувся Нагорний до Міносвіти і місцевих чиновників.

У мережі ж обурення місцевого жителя підхопили, цікавлячись, як виглядає ремонт в учительському туалеті. Люди задаються питаннями: чому б для дітей не зробити перегородки і не поставити звичайні унітази.

"Не розумію, як взагалі в наш час можна конструювати/ремонтувати такі туалети — ніякої приватності. Це принизливо для будь-якої людини, а особливо — для дітей. Колись в радянських таборах спеціально робили загальну яму для ще більшого приниження ув’язнених. Як таке можна допускати?" — пише користувач Наталія Матюшина.

Втім, деякі все ж підтримали такий варіант санвузла. Мовляв, в школі в громадському туалеті дитині може бути дійсно зручніше користуватися низькою вбиральнею.

Фото туалету без перегородок

Нагадаємо, українська "Анімаційна студія" УМ ГРУП, яка займається створенням мультсеріалу для дітей, недавно випустила серію, присвячену "пуку", що обурило інтернет-користувачів.