"Это унизительно": в сети возмутились фотографии школьного туалета, отремонтированного в Черновцах

Интернет-пользователь обратился к Минобразования с фотографией уборной, где отсутствует приватность

В сети разгорелся скандал из-за фотографии мужского туалета в школе Черновцов, который недавно отремонтировали. Пользователей смутила не столько отколотая плитка, сколько отсутствие перегородок и "советский" стиль уборной.

Так, по словам пользователя Павла Нагорного, который разместил фотографию в Фейсбук-сообществе "Стоп Хам Чернівці", этот туалет отремонтировали в 2020 году.

"Вы хоть знаете о таких условиях в школах! А потом читаем в новостях об изнасиловании мальчиков", — обратился Нагорный к Минобразования и местным чиновникам.

В сети же негодование местного жителя подхватили, интересуясь, как выглядит ремонт в учительском туалете. Люди задаются вопросами: почему бы для детей не сделать перегородки и не поставить обычные унитазы.

"Не понимаю, как вообще в наше время можно конструировать/ремонтировать такие туалеты — никакой приватности. Это унизительно для любого человека, а особенно — для детей. Когда-то в советских лагерях специально делали общую "яму" для еще большего унижения заключенных. Как такое можно допускать?" — пишет пользователь Наталия Матюшина.

Впрочем, некоторые все же поддержали такой вариант санузла. Дескать, в школе в общественном туалете ребенку может быть действительно удобнее пользоваться низкой уборной.

Фото туалета без перегородок

Напомним, украинская "Анимационная студия "УМ ГРУП", которая занимается созданием мультсериала для детей под названием "Кузюка", недавно выпустила серию, посвященную "пуку", что возмутило интернет-пользователей.