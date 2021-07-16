"Пердежом обозначены ваши налоги": украинцев возмутил мультик о метеоризме у детей (видео)

Украинская "Анимационная студия "УМ ГРУП", которая занимается созданием мультсериала для детей под названием "Кузюка", недавно выпустила серию, посвященную "пуку".

В настоящее время на YouTube-канале "Кузюки" есть уже более 70 роликов.

Исходя из данных Информатора, авторы мультфильма победили в конкурсе на идеи патриотической тематики еще в 2018 году. Тогда им выдали грант от Минкульта на 12,8 миллионов гривен.

"Если рядом где-то с вами есть малыш, неизбежно прозвучит его пук. И в комнате, и на душе становится теплее. Когда пукает малыш, мир стает добрее", - поется в песне.

Главный редактор theБабель Евгений Спирин пошутил, что новостями об отставке бывшего главы МВД Арсена Авакова украинцев отвлекают от новых серий Кузюки.

"Включите звук, там пердежом обозначены ваши налоги", - написал он.

Как сообщалось ранее, режиссер Олег Сенцов обвинил главу ОПУ Андрея Ермака в недопуске его проекта "Кай" к питчингу Госкино.