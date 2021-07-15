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Олег Сенцов обвинил Ермака в провале нового сценария: "При этой власти работать больше не смогу"

Олег Сенцов обвинил Ермака в провале нового сценария: "При этой власти работать больше не смогу"
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Facebook

Проект режиссера Олега Сенцова "Кай" - драму про семейные отношения не допустили к питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов. Но Сенцов утверждает, что эксперты поставили ему низкие оценки по указке сверху. 

Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook.

По словам бывшего политзаключенного это способ указать на место от главы Офиса президента Андрея Ермака:

"Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию Главы Офиса Президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, преследуемых и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказе лизать задницы", — написал Сенцов. 

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Часть, к примеру экс и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун, поддерживают и подбадривают режиссера. 

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комментарии сенцов

Тем не менее, часть пользователей отметили, что фильмы Олега Сенцова не пользуются популярностью и он должен быть благодарен за уже оказанную поддержку. 

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комментарий сенцов миллион

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сенцов рассказал о своей личной жизни. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 218

Все по теме:

Кино, Госкино, Олег Сенцов, Андрей Ермак, Офис президента Украины.
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