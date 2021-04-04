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Дети ни в чем не виноваты: Олег Сенцов внезапно разоткровенничался о личной жизни

Дети ни в чем не виноваты: Олег Сенцов внезапно разоткровенничался о личной жизни
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф

Бывший узник Кремля Олег Сенцов впервые раскрыл детали своих отношений с мамой его дочери Эммы.

Об этом он написал в соцсети Фейсбук. 

"В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились", - написал Сенцов, добавив, что дети ни в чем не виноваты и их надо продолжать любить, даже если родители не живут вместе. 

Однако мама Эммы, журналистка и активистка Юлия Бабич, высказала своё видение ситуации. 

"Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Он до сих пор называет отношения, в которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности. Он появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были "важные встречи". Побыл минут 10", - написала она. 

По словам Бабич, Сенцов виделся с дочерью несколько раз за ее 3,5 месяца жизни, а в первый ее новый год "поехал с женщиной, с которой начал встречаться сразу, как узнал о беременности, пить просекко в Одессу". 

Бабич написала, что хотела бы, чтобы отец был в жизни ребенка, но пока "не видит взаимного желания". 

В комментариях к записям мнения пользователей разделились, кто-то поддержал Сенцова, другие же выразили возмущение его поступком. 

Как сообщалось ранее, 5 февраля 2021 года Сенцов поделился новостью о том, что у него родилась дочь

Позже стало известно, что матерью ребенка является журналистка Юлия Бабич.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Олег Сенцов, Юлия Бабич.
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