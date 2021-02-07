Журналисты назвали имя матери младшей дочери Сенцова: что об этом говорит сама женщина

Матерью дочери Олега Сенцова, о рождении которой стало известно в пятницу, 5 февраля, является журналистка и активистка Юлия Бабич.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, косвенно указав родство ребенка с известным режиссером.

"Моей дочери почти 2 месяца. И я ценю каждого, кто "успел" поздравить меня с рождением ребенка до вчерашнего вечера. Всем остальным (особенно журналистам) скажу здесь, чтобы не отвечать каждому в личку: я - мама СВОЕГО ребенка; я ее не рожала КОМУ-ТО", - отметила она, попросив перечитать последнее предложение еще раз.

Отметим, что девочку назвали Эмма. Для Сенцова – это третий ребенок. У разведенного режиссера есть еще двое детей.

Как сообщал "Телеграф", Олег Сенцов является кинорежиссером, сценаристом, писателем и гражданским активистом. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента (2018) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016).

18 сентября 2020 года режиссер представил две книги, которые были написаны в тюрьме - "Хроника одного голодания" и "4 с половиной шага".