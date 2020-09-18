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Вся правда о тюремных буднях: Олег Сенцов выпускает две новые книги

Вся правда о тюремных буднях: Олег Сенцов выпускает две новые книги
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Сегодня, 18 сентября, режиссер и писатель Олег Сенцов представит в Киеве две новые, написанные в тюрьме, книги.

Презентация дневника "Хроника одного голодания" и сборник малой прозы "4 с половиной шага" пройдет в 19:00 на летней сцене Ракушка в Мариинском парке.

Книги вышли печатью в издательстве Старого Льва на двух языках. Читатели смогут прочитать как оригинал на русском, так и перевод на украинский, выполненный Сергеем Осокой.

"Хроника одного голодания" — это тюремный дневник, который Олег Сенцов начал вести в мае 2018 года. В течение 145 дней режиссер записывал все о своих тюремным буднях, а также свои наблюдения и мысли.

Во второй книге, "4 с половиной шага", содержится сборник малой прозы.  В этих произведениях автор рассказывает о жизни заключенных и об обстоятельствах, приведших их в плен.

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Автор изложил в книгах всю правду обо всем, что происходило с ним в стенах российской тюрьмы - тюремные будни и жизненные перипетии заключенных, ежедневные изменения состояния здоровья, поведение персонала тюрьмы, медицинские процедуры, которые проводились врачами для поддержания физического состояния, слова поддержки, которые поступали из разных уголков мира и собственные рефлексии относительно принятого решения и ситуации, которая менялась каждый день.

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Литература, Олег Сенцов.

Автор:

Телеграф
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