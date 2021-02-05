У Сенцова родилась дочь (фото)

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился радостной новостью - его семья пополнилась маленькой дочерью Эммой.

Первое фото малышки из роддома Сенцов опубликовал на личной странице в Facebook.

"Дочка Эмма", - кратко написал режиссер.

Это - третий ребенок Олега Сенцова. От первого брака у него уже есть дочь Алина (2002) и сын Владислав (2004), страдающий аутизмом. После того, как российский суд приговорил режиссера к 20 годам колонии, его супруга Алла подала на развод.

7 сентября 2019 Сенцов был возвращен в рамках обмена российских преступников из Украины на украинском военнопленных из РФ.

Олег Сенцов с дочерью Алиной. Фото: Википедия

Олег Сенцов является кинорежиссером, сценаристом, писателем и гражданским активистом. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента (2018) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016).

18 сентября 2020 года режиссер представил две книги, которые были написаны в тюрьме - "Хроника одного голодания" и "4 с половиной шага".