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В сети появилось эксклюзивное видео, где Потап делает предложения Каменских

В сети появилось эксклюзивное видео, где Потап делает предложения Каменских
16:45 Сегодня Телеграф

Этой весной звездные супруги Потап (наст. имя Алексей Потапенко) и Настя Каменских отпразднуют вторую годовщину свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года.

В четверг, 4 января, Telegram-канал "Жіночий" выложил видео того момента, как продюсер делает предложение руки и сердца певице.

Признание произошло в доме пары, который тогда только строился. Достав из металлической коробки кольцо, Потап произнес короткую речь, предложив Каменских стать его женой.

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"В этот замечательный день я хочу сделать такую х**нь. Я всегда хочу быть с тобой. Ты будешь моей женой?", - сказал Потап.

Позже Алексей признался, что после свадьбы с Каменских стал более независимым: "Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти".

В 2006 году совместно с Каменских, которая в январе этого года потеряла отца, создал дуэт "Потап и Настя", в котором Потапенко являлся продюсером, исполнителем, автором текстов и музыки, режиссером и сценаристом клипов. Дуэт дебютировал с песней "Не пара", которая стала международным хитом.

Стоить добавить, что первой женой Потапа была продюсер Ирина Горовая (с 2000 г. до 2014 г.). В этом браке у Потапа появился сын Андрей (2008). Бывшие супруги поддерживают связь.

 
 
 
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A post shared by Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Ранее Настя Каменских после смерти отца выпустила трогательный клип "Почуття", а также призвала поклонников ценить время с близкими.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 127

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Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
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В сети появилось эксклюзивное видео, где Потап делает предложения Каменских
В сети появилось эксклюзивное видео, где Потап делает предложения Каменских
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