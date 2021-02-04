Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Титаник" тонет: ушел ли Разумков окончательно от Зеленского?
"Титаник" тонет: ушел ли Разумков окончательно от Зеленского?
Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности
Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности
Байден сделал выбор: экс-посол США в России может возглавить ЦРУ
Байден сделал выбор: экс-посол США в России может возглавить ЦРУ
"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)
"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)

Суд поставил точку в споре рэпера Сереги и его бывшей жены из-за детей

Суд поставил точку в споре рэпера Сереги и его бывшей жены из-за детей
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф

2 февраля состоялось судебное заседание Апелляционного суда по делу рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) и его бывшей супруги Полины Ололо, которые уже год судятся за опеку над их сыновьями - Марком и Платоном.

Вердикт суда - дети остаются жить с отцом. Полина Ололо не смогла предоставить доказательства своих слов и скандальных заявлений, которые ранее делала в СМИ. Рэпер Серега все нападки от экс-супруги называет необоснованными и лживыми.

На своей странице в Инстаграм Полина уже сообщила всем о решении суда, и попыталась снова скомпрометировать Серегу.

Девушка написала, что ей было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что она видится с детьми и разговаривает с ними по телефону почти ежедневно. Ололо заявляет, что это откровенная, наглая ложь, и репер не разрешает ей видеться с мальчиками.

"Наверное, дружба Сергея с замминистра МВД хорошо помогает делать Фемиду не только слепой, но и глухой. То, что я уже второй год не вижу своих детей, для суда не аргумент" - пишет Полина.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

 Напомним, что в феврале 2020 года Полина Ололо заявила, что репер Серега забрал у нее детей, сыновей Марка и Платона, и не разрешает ей с ними видится и даже разговаривать по телефону.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Ранее, "Телеграф" писал, что сестра репера Сереги заявила, что он над ней издевался.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 167

Все по теме:

Суд, Рэпер, Опека, Серега, Поліна Ололо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
02 Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии
03 Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
04 Стало известно о судьбе бойца ВСУ, загадочно исчезнувшего на Донбассе (фото)
05 Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавирусом: ситуация 4 февраля
В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавирусом: ситуация 4 февраля
Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Трагедия в запорожской больнице: как выглядит &quot;инфекционка&quot; после ночного пожара (фото, видео)
Трагедия в запорожской больнице: как выглядит "инфекционка" после ночного пожара (фото, видео)
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь