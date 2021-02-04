Суд поставил точку в споре рэпера Сереги и его бывшей жены из-за детей

2 февраля состоялось судебное заседание Апелляционного суда по делу рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) и его бывшей супруги Полины Ололо, которые уже год судятся за опеку над их сыновьями - Марком и Платоном.

Вердикт суда - дети остаются жить с отцом. Полина Ололо не смогла предоставить доказательства своих слов и скандальных заявлений, которые ранее делала в СМИ. Рэпер Серега все нападки от экс-супруги называет необоснованными и лживыми.

На своей странице в Инстаграм Полина уже сообщила всем о решении суда, и попыталась снова скомпрометировать Серегу.

Девушка написала, что ей было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что она видится с детьми и разговаривает с ними по телефону почти ежедневно. Ололо заявляет, что это откровенная, наглая ложь, и репер не разрешает ей видеться с мальчиками.

"Наверное, дружба Сергея с замминистра МВД хорошо помогает делать Фемиду не только слепой, но и глухой. То, что я уже второй год не вижу своих детей, для суда не аргумент" - пишет Полина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Напомним, что в феврале 2020 года Полина Ололо заявила, что репер Серега забрал у нее детей, сыновей Марка и Платона, и не разрешает ей с ними видится и даже разговаривать по телефону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Ранее, "Телеграф" писал, что сестра репера Сереги заявила, что он над ней издевался.