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Экс-жена рэпера Сереги заявила, что артист забрал у нее детей

Экс-жена рэпера Сереги заявила, что артист забрал у нее детей
11:50 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Полина Ололо утверждает, что уже месяц телефоны детей отключены.

Полина Ололо - бывшая жена популярного рэпера Сереги, который недавно снял в клипе парня, похожего на MONATIK, заявила, что Сергей Пархоменко (настоящее имя рэпера) забрал у нее сыновей.

Девушка сообщила шокирующие подробности личной жизни в социальной сети Instagram, а новость разлетелась по всем СМИ.

"Пришло время прекратить молчание и предать огласке ситуацию которая происходит в моей семье уже около полугода ! Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту. 

В последнее время многие из вас видели программы и интервью где он героически рассказывает как это воспитывать одному детей. Хочется ОПРОВЕРГНУТЬ эту информацию, и сказать, что это ЛОЖЬ, потому как дети большую часть своей жизни, а можно сказать и всю, проживали со мной. За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца", - рассказала Полина

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"Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах ( всё это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Что ужасает при одной мысли какие ситуации могут случиться.

Старший сын кормил среднего, так как в 9 лет он был неприспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними. Осенью были удалены со всех их телефонов мои контакты и заблокирован мой номер. Конечно я приезжала и стояла под школой, так как на две недели они исчезли и не могли со мной связаться! В последний месяц мне просто абсолютно ничего неизвестно о их нахождении, телефоны все отключены, запрещён любой контакт всем кто находится в окружении моих детей!"

Также девушка заявила о серьезных намерениях идти в полицию и суд.

"С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 01.02 дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна! По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд".

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Дети, Рэпер, Знаменитости, Серега, Рэпер Серега, Поліна Ололо, Экс-жена рэпера Сереги.
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