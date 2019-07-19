Потап откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских

Новости шоу бизнеса: По словам музыканта, он с легкостью распрощался со статусом холостяка.

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) признался, что после того, как женился на певице Насте Каменских стал более независимым.

Об этом он рассказал в интервью каналу "Украина".

"Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти", - признался Потап.

Сейчас звездные супруги отправились в мини-отпуск в Прагу, так как, по словам рэпера, медовый месяц они "не догуляли". "Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие "вылазки", поэтому немного "разбили" наше лето", - добавил Потап.

Напомним, Потап рассказал в программе "Светская жизнь", он с Настей Каменских пытается выделить неделю для еще одного отпуска.