Під Рівним неповнолітня народила в туалеті недоношену дитину
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Про вагітність неповнолітньої ніхто не знав.
У Рівненській області в селі Губків 17-річна дівчина народила дитину в туалеті.
Як повідомляє сайт "Сегодня", про вагітність ніхто не знав. За словами сусідів, вона з неблагополучної сім’ї.
На медичному обліку, відповідно, породілля ніде не стояла, а коли почалися перейми — забігла в туалет.
Її крики почули родичі, коли вона вже вийшла з дитиною на руках.
Як пізніше з’ясувалося, вона часто була в гостях в будинку сестри і її чоловіка, де і познайомилася з батьком дитини. В даний момент 20-річний Іван ховається і не відповідає на дзвінки. А його начальник і зовсім заявив, що Іван відмовиться від малюка.
Олену з новонародженим забрали в лікарню, після недовго лікування її виписали. А ось дитина, яка народилася недоношеною, знаходиться в украй важкому стані. Їй діагностували травми та переохолодження.
Нагадаємо, як писав "Телеграф", в Харкові поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який чіплявся до восьмирічної дівчинки.
А в Кривому Розі (Дніпропетровська область) учитель на шкільному випускному згвалтував ученицю.
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