Під Рівним неповнолітня народила в туалеті недоношену дитину

Про вагітність неповнолітньої ніхто не знав.

У Рівненській області в селі Губків 17-річна дівчина народила дитину в туалеті.

Як повідомляє сайт "Сегодня", про вагітність ніхто не знав. За словами сусідів, вона з неблагополучної сім’ї.

На медичному обліку, відповідно, породілля ніде не стояла, а коли почалися перейми — забігла в туалет.

Її крики почули родичі, коли вона вже вийшла з дитиною на руках.

Як пізніше з’ясувалося, вона часто була в гостях в будинку сестри і її чоловіка, де і познайомилася з батьком дитини. В даний момент 20-річний Іван ховається і не відповідає на дзвінки. А його начальник і зовсім заявив, що Іван відмовиться від малюка.

Олену з новонародженим забрали в лікарню, після недовго лікування її виписали. А ось дитина, яка народилася недоношеною, знаходиться в украй важкому стані. Їй діагностували травми та переохолодження.

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