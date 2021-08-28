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Под Ровно несовершеннолетняя родила в туалете недоношенного ребенка

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Под Ровно несовершеннолетняя родила в туалете недоношенного ребенка Новость обновлена 28 августа 2021, 13:23
Роженицу и ребенка забрала скорая. Фото: Телеграф

О беременности несовершеннолетней никто не знал.

В Ровенской области в селе Губков 17-летняя девушка родила ребенка в туалете.

Как сообщает сайт "Сегодня", о беременности никто не знал. По словам соседей, она из неблагополучной семьи.

На медицинском учете, соответственно, роженица нигде не стояла, а когда начались схватки – забежала в туалет.

Ее крики услышали родственники, когда она уже вышла с ребенком на руках.

Как позже выяснилось, она часто была в гостях в доме сестры и ее мужа, где и познакомилась с отцом ребенка. В данный момент 20-летний Иван скрывается и не отвечает на звонки. А его начальник и вовсе заявил, что Иван откажется от малыша.

Елену с новорожденным забрали в больницу, после недолго лечения ее выписали. А вот ребенок, который родился недоношенным, находится в крайне тяжелом состоянии. Ему диагностировали травмы и переохлаждение.

Напомним, как писал "Телеграф", в Харькове полицейские задержали 39-летнего мужчину, пристававшего к восьмилетней девочке. 

А в Кривом Роге (Днепропетровская область) учитель на школьном выпускном изнасиловал ученицу.

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