На пляже в Харькове педофил посреди дня начал приставать к восьмилетней девочке (видео)

В Харькове полицейские задержали 39-летнего мужчину, пристававшего к восьмилетней девочке.

Кадрами задержания поделился телеграм-канал Харьков Life.

Отмечается, что инцидент произошел у карьера на реке Немышля около 15:35.

"К моей крестнице 8 лет этот урод в воде начал приставать и трогать за интимные места! Копы на месте, урод в наручниках!", - сообщила одна из очевидиц происшествия.

В настоящее время, его доставили в участок, против него открыто дело по статье 156 Уголовного кодекса.

Если его вина будет доказана, то мужчина может угодить за решетку на 8 лет.

Новость о педофиле вызвала волну негодования в сети.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области родственники не поделили наследство, после чего мужчина поджег дом, в котором находилась его 4-летняя племянница.