Поссорились из-за наследства: младший брат поджег дом вместе со своей 4-летней племянницей

В Черновицкой области развернулась трагедия на почве перераспределения наследства. Чтобы отомстить старшей сестре, мужчина поджег дом, где находилась его 4-летняя племянница. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

«На днях 28-летняя жительница села Клишковцы позвонила в полицию и сообщила, что родной брат намеренно поджег помещение, в котором находилась ее дочь. На место происшествия выехали все оперативные службы и эксперты », - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в тот день 23-летний мужчина пришел в дом своей родной сестры. В ходе конфликта, который возник на почве перераспределения наследства после смерти отца, брат схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать, но в ответ получила несколько ударов канистрой. Женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать правоохранителей, а когда вернулась - комнату охватил огонь. Она сразу схватила на руки ребенка, который смотрел телевизор в комнате, и выбежала во двор. Женщина получила незначительные ожоги тела, однако от госпитализации отказалась.

Горе-брата нашли в доме рядом, где он закрылся после содеянного. Чтобы задержать мужчину полицейские вызвали силовую поддержку. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство своей малолетней племянницы, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Устанавливается сумма нанесенного ущерба, ведется следствие.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Кривом Роге 15-летний парень поджег свою 21-летнюю беременную супругу. Женщина вместе с ребенком в утробе скончались в больнице.