Скачать
Вторник, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
НКРЭКУ vs Ахметов: на энергорынке разгорается война, заплатит за которую народ
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
Лукашенко – "колхозный" диктатор. Время его хунты заканчивается, - белорусская журналистка Наталья Радина
На пустой трассе: появилось видео момента смертельной аварии с зерновозом в Одессе
На пустой трассе: появилось видео момента смертельной аварии с зерновозом в Одессе
Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень
Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень

Поссорились из-за наследства: младший брат поджег дом вместе со своей 4-летней племянницей

Поссорились из-за наследства: младший брат поджег дом вместе со своей 4-летней племянницей
11:09 Сегодня Телеграф

В Черновицкой области развернулась трагедия на почве перераспределения наследства. Чтобы отомстить старшей сестре, мужчина поджег дом, где находилась его 4-летняя племянница. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

«На днях 28-летняя жительница села Клишковцы позвонила в полицию и сообщила, что родной брат намеренно поджег помещение, в котором находилась ее дочь. На место происшествия выехали все оперативные службы и эксперты », - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в тот день 23-летний мужчина пришел в дом своей родной сестры. В ходе конфликта, который возник на почве перераспределения наследства после смерти отца, брат схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра пыталась помешать, но в ответ получила несколько ударов канистрой. Женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать правоохранителей, а когда вернулась - комнату охватил огонь. Она сразу схватила на руки ребенка, который смотрел телевизор в комнате, и выбежала во двор. Женщина получила незначительные ожоги тела, однако от госпитализации отказалась.

Горе-брата нашли в доме рядом, где он закрылся после содеянного. Чтобы задержать мужчину полицейские вызвали силовую поддержку. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство своей малолетней племянницы, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Устанавливается сумма нанесенного ущерба, ведется следствие.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что  в Кривом Роге 15-летний парень поджег свою 21-летнюю беременную супругу. Женщина вместе с ребенком в утробе скончались в больнице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
Просмотры: 282

Все по теме:

Пожар, Поджег, Новости Украины, Полиция Черновицкой области.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Курбан-байрам в 2021 году: традиции, поздравления в открытках и картинках
02 Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
03 В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)
04 В Китае взлетел на воздух алюминиевый завод (видео)
05 "С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию
Занимаем места в очереди: Мендель после выхода книги задумала собрать автограф-сессию
Пробка из-под минералки выстрелила парню в глаз: жертва ЧП записал эксперимент на видео
Пробка из-под минералки выстрелила парню в глаз: жертва ЧП записал эксперимент на видео
Bitcoin упал до рекордно низкой отметки за месяц: сколько он сейчас стоит
Bitcoin упал до рекордно низкой отметки за месяц: сколько он сейчас стоит
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Стреляют прямо под носом у россиян: Армения с Азербайджаном устроили новое обострение в Карабахе (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь