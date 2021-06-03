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Родственники подростка, заживо спалившего свою жену, обвинили жертву в "страшном грехе"

Родственники подростка, заживо спалившего свою жену, обвинили жертву в "страшном грехе"
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф

Родственники подростка, который поджег 21-летнюю гражданскую беременную супругу в Кривом Роге, после чего она умерла от ожогов в больнице, обвиняют погибшую в том, что она подсадила парня на наркотики.

Об этом рассказала бабушка 15-летнего Шандора Долинского (так зовут поджигателя, - Авт.).

"Она (Мария Ангарова, – Авт.) гулящая женщина, мать двоих детей, он – несовершеннолетний. До этого никуда не ходил, даже не курил! Она же его "поставила" на наркотики", - говорит женщина.

Родственники парня даже пытались забрать его домой, чтобы он не жил с девушкой. Так, еще в октябре 2020 года в полицию обращался ром, который назвался дядей подростка. Мужчина сообщил, что в квартире многоэтажки по ул. Соборности 21-летняя мать двух детей совратила его несовершеннолетнего племянника и никуда не выпускает. В полиции уголовное производство не открыли, через два дня дело было списано.

Трагедия лишила матери двоих детей - 1,3 года и чуть больше 5 лет. Старший ребенок живет с отцом, а младшего определят в дом малютки. Шандору Долинскому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что несовершеннолетний поджег свою беременную жертву на глазах у ребенка. Также выяснилось, что поджигателю не 17, а 15 лет. Ребенка спасти не удалось.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Днепропетровская область, Кривой Рог, Смерти, Поджоги.
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