Шторки вместо дверей и грязь на стенах: как выглядит школьный туалет в Полтаве (видео)

Кроме шторок вместо дверей, там еще и грязные перегородки.

В одной из школ Полтавы появились жалобы на плохие условия туалетов для учащихся начальных классов — там вместо дверей повесили шторки.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Telegram канал "ТРУХА Полтава".

Жалобы о ненадлежащих условиях уборной поступили с начальной школы №44 для учеников 1-4 классов.

В сети появилось видео, на котором видно, что кабинки туалета не имеют дверей. Но спрятаться можно за шторками, которые там специально повесили как альтернативу.

Согласно санитарным нормам, использование ткани в качестве дверей категорически запрещается, ведь это негигиенично. На шторках могут оставаться неприятный запах и следы мочи.

В канале пишут, что после посещения такой уборной у детей могут возникнуть психологические травмы.

Пользователи сети также отреагировали на опубликованное видео.

Реакция читателей на туалеты полтавской школы

Ранее "Телеграф" сообщал, что студенты Национального авиационного университета в Киеве пожаловались на ужасные условия общежитий с облупленными стенами и тараканами. Ремонта там не было уже 35 лет, а платить за месяц приходится 520 гривен.

Напоминаем, что в конце августа в Ровенской области несовершеннолетняя девушка в туалете родила недоношенного младенца.