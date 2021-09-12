Шторки вместо дверей и грязь на стенах: как выглядит школьный туалет в Полтаве (видео)
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Кроме шторок вместо дверей, там еще и грязные перегородки.
В одной из школ Полтавы появились жалобы на плохие условия туалетов для учащихся начальных классов — там вместо дверей повесили шторки.
Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Telegram канал "ТРУХА Полтава".
Жалобы о ненадлежащих условиях уборной поступили с начальной школы №44 для учеников 1-4 классов.
В сети появилось видео, на котором видно, что кабинки туалета не имеют дверей. Но спрятаться можно за шторками, которые там специально повесили как альтернативу.
Согласно санитарным нормам, использование ткани в качестве дверей категорически запрещается, ведь это негигиенично. На шторках могут оставаться неприятный запах и следы мочи.
В канале пишут, что после посещения такой уборной у детей могут возникнуть психологические травмы.
Пользователи сети также отреагировали на опубликованное видео.
Ранее "Телеграф" сообщал, что студенты Национального авиационного университета в Киеве пожаловались на ужасные условия общежитий с облупленными стенами и тараканами. Ремонта там не было уже 35 лет, а платить за месяц приходится 520 гривен.
Напоминаем, что в конце августа в Ровенской области несовершеннолетняя девушка в туалете родила недоношенного младенца.
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