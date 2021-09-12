Укр

Шторки вместо дверей и грязь на стенах: как выглядит школьный туалет в Полтаве (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В туалеты с ненадлежащими условиями приходится ходить ученикам начальных классов Новость обновлена 11 сентября 2021, 12:23
В туалеты с ненадлежащими условиями приходится ходить ученикам начальных классов

Кроме шторок вместо дверей, там еще и грязные перегородки.

В одной из школ Полтавы появились жалобы на плохие условия туалетов для учащихся начальных классов — там вместо дверей повесили шторки.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Telegram канал "ТРУХА Полтава".

Жалобы о ненадлежащих условиях уборной поступили с начальной школы №44 для учеников 1-4 классов.

В сети появилось видео, на котором видно, что кабинки туалета не имеют дверей. Но спрятаться можно за шторками, которые там специально повесили как альтернативу.

Согласно санитарным нормам, использование ткани в качестве дверей категорически запрещается, ведь это негигиенично. На шторках могут оставаться неприятный запах и следы мочи.

В канале пишут, что после посещения такой уборной у детей могут возникнуть психологические травмы.

Пользователи сети также отреагировали на опубликованное видео.

Реакция читателей на туалеты полтавской школы
Реакция читателей на туалеты полтавской школы

Ранее "Телеграф" сообщал, что студенты Национального авиационного университета в Киеве пожаловались на ужасные условия общежитий с облупленными стенами и тараканами. Ремонта там не было уже 35 лет, а платить за месяц приходится 520 гривен.

Напоминаем, что в конце августа в Ровенской области несовершеннолетняя девушка в туалете родила недоношенного младенца.

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