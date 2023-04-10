Рус

Трюк із піною для гоління позбавить неприємного запаху в туалеті: що потрібно зробити

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Несподіваний спосіб використання піни для гоління
Несподіваний спосіб використання піни для гоління. Фото freepik.com

Лайфхак допоможе забути про проблему зі смородом у санвузлі

Піна для гоління — не тільки прекрасний засіб для позбавлення щетини, але і помічник при митті унітаза. Є у неї ще одна властивість — боротьба з неприємним запахом у санвузлі.

Про несподівану властивість розповіла користувач TikTok @bubblesandbuckets. Ембер Еліз поділилася своїми лайфхаками з ґрунтовного очищення унітаза.

Блогер рекомендує завжди чистити унітаз зверху вниз і використовувати для цього паперові рушники, які не шкода відразу після процедури викинути.

Крім того, Ембер радить завжди знімати сидіння унітаза і не забувати про прибирання за ним, включаючи водогін, плінтус і навіть стіну.

Якщо від основи унітаза виходить якийсь запах, блогерка рекомендує нанести туди трохи піни для гоління і залишити на десять хвилин, а потім витерти її. Піна має поглинути запах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо класти в унітаз просочений оцтом туалетний папір.

Теги:
#Унітази #Туалет #Лайфхак #Неприємні запахи