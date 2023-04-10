Трюк із піною для гоління позбавить неприємного запаху в туалеті: що потрібно зробити

Лайфхак допоможе забути про проблему зі смородом у санвузлі

Піна для гоління — не тільки прекрасний засіб для позбавлення щетини, але і помічник при митті унітаза. Є у неї ще одна властивість — боротьба з неприємним запахом у санвузлі.

Про несподівану властивість розповіла користувач TikTok @bubblesandbuckets. Ембер Еліз поділилася своїми лайфхаками з ґрунтовного очищення унітаза.

Блогер рекомендує завжди чистити унітаз зверху вниз і використовувати для цього паперові рушники, які не шкода відразу після процедури викинути.

Крім того, Ембер радить завжди знімати сидіння унітаза і не забувати про прибирання за ним, включаючи водогін, плінтус і навіть стіну.

Якщо від основи унітаза виходить якийсь запах, блогерка рекомендує нанести туди трохи піни для гоління і залишити на десять хвилин, а потім витерти її. Піна має поглинути запах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо класти в унітаз просочений оцтом туалетний папір.